Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: 90-Jährige fährt in Schlangenlinien und verursacht Verkehrsunfall, Polizei sucht Zeugen und ggfs. weitere Geschädigte

Flensburg (ots)

Am frühen Mittwochabend (05.02.25), gegen 18 Uhr, befuhr eine Rentnerin mit einem blauen Opel die Fördestraße aus Richtung Zentrum kommend in Richtung Glücksburg. Laut Zeugenaussagen befuhr sie diese in Schlangenlinien und rechtsseitig gegen eine Verkehrsinsel und beschädigte diese. Sie touchiert, weiter in Schlangenlinien fahrend, einen entgegenkommenden Pkw, obwohl dieser noch versuchte nach rechts auszuweichen. Dabei wird ihr eigenes Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt. Die 90-Jährige setzte ihre Fahrt fort. Ob weitere entgegenkommende Fahrzeuge durch ihre Fahrweise beschädigt wurden, ist unklar. Im Kreuzungsbereich Twedter Feld/Fördestraße sprang die Ampelanlage auf rot, dies nutzte ein anderer Autofahrer und Zeuge, die 90-Jährige an einer Weiterfahrt zu hindern und die Polizei zu alarmieren. Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres hat die Ermittlungen unter anderem wegen einer Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und bittet weitere Zeugen und Unfallbeteiligte um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461-4840.

