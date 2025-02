Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schwerer Verkehrsunfall auf der B201, Seniorin verstorben

Schwesing (ots)

Am Freitag (07.02.25) gegen 17.00 Uhr, betrat eine 84-jährige Fußgängerin die Fahrbahn der Hauptstraße (B201) in Schwesing aus Richtung der Straße Pfahl kommend. Dort befand sich kein Fußgängerüberweg. Ein 44-jähriger Smartfahrer befuhr die Fahrbahn in Fahrtrichtung Wester-Ohrstedt (Nord-Ost). Er erkannte die Fußgängerin zu spät und versuchte noch zu bremsen und nach rechts auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin nicht mehr verhindern. Die 84-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Husumer Klinik verbracht, wo sie am nächsten Morgen ihren Verletzungen erlag. Die B 201 wurde für ca. 45 Minuten für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Am PKW entstand leichter Sachschaden.

