Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Nach Wohnungsbrand am Samstag: Tatverdächtiger ermittelt

Husum (ots)

Am Sonntag (09.02.25), kurz nach Mitternacht, wurde ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Neustadt" in Husum gemeldet. In der Wohnung befand zum Zeitpunkt des Brandausbruchs noch eine Bewohnerin, die durch die Feuerwehr gerettet werden konnte.

Erste Ermittlungen führten zu einem 19-jährigen Tatverdächtigen, der offenbar das Feuer in der Wohnung gelegt hatte, in der Annahme, dass sich niemand mehr in dieser befinden würde. Anschließend habe er die Wohnung ebenfalls verlassen. Eine noch in einem anderen Zimmer schlafende 31-jährige Bewohnerin wurde durch einen Knall geweckt. Als sie die Zimmertür öffnete, stellte sie starke Rauchentwicklung fest und rief anschließend aus dem Fenster um Hilfe. Sie konnte kurz darauf von den alarmierten Feuerwehrkräften gerettet und mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in die Klinik verbracht werden. Der Tatverdächtige konnte kurz darauf vor Ort vorläufig festgenommen werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er aufgrund fehlender Haftgründe nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Flensburg wieder entlassen.

Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Schadenshöhe wird nach ersten Erkenntnissen auf ca. 150000 Euro beziffert. Die Ermittlungen dauern an.

