POL-FL: Kappeln - Sachbeschädigungen und Brandstiftung in Kappeln - Folgemeldung

Schleswig (ots) - Am vergangenen Samstagabend (01.02.2025) kam es im Schleswiger Stadtteil Friedrichsberg in der Nähe des Bahnhofes zu einer räuberischen Erpressung. Die Kriminalpolizei Schleswig hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen für die Tat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 34-jährige Mann gegen 23:00 Uhr zu Fuß in der Bahnhofstraße in ...

