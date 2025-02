Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sachbeschädigungen und Brandstiftung in Kappeln - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kappeln (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (06.02.25) kam es im Stadtgebiet von Kappeln zu mehreren Sachbeschädigungen und Brandstiftungen durch eine bislang unbekannte Gruppe von Randalierern. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei sucht dringend Zeugen und Hinweisgeber.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden gegen 02.00 Uhr an der Gemeinschaftsschule in der Hindenburgstraße zunächst ein Container mit Sperrmüll in Brand gesetzt und Glasscheiben der Sporthalle eingeworfen. Während die Feuerwehr vor Ort mit den Löscharbeiten und die Polizei mit der Tatortaufnahme beschäftigt waren, wurden am ZOB, gegen 02.15 Uhr, fünf von sechs Bushaltestellen entglast. Besonders schwer beschädigt wurde dort ein Linienbus, der ebenfalls entglast und mutwillig zerstört wurde. Bei einem weiteren Bus auf dem Sandparkplatz in der Ellenbergerstraße/Eckernförder Straße wurden ebenfalls die Scheiben eingeschlagen. Gegen 02.30 Uhr wurde in der Prinzenstraße eine Mülltonne in Brand gesetzt.

Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten bisher keine Tatverdächtigen ermittelt werden.

Die Polizei geht davon aus, dass die Taten von einer Gruppe von Personen begangen wurden und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Gruppen beobachtet? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04642-9655901 bei den Ermittlern des Polizeirevieres in Kappeln zu melden. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell