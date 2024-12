Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Am Steuer eingeschlafen und gegen Baum gekracht

Am Mittwoch verursachte ein 43-Jähriger bei Biberach einen Schaden.

Ulm (ots)

Gegen 6.15 Uhr fuhr der Mann mit seinem Skoda zu einem Wohnpark. Die Zufahrtstraße befindet sich an einem Parkplatz einer Badeanlage, direkt neben der B312 am Jordanei. Am Ende der ausgewiesenen Parkplätze im Bereich einer Rechtskurve kam der Skoda von der Straße ab. Der Pkw prallte mit geringer Geschwindigkeit gegen einen Baum. Der stand links neben der Straße. Glücklicherweise blieb der 43-jährige Fahrer unverletzt. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf. Gegenüber den Polizisten gab der Skoda-Fahrer an, wohl kurz eingenickt zu sein. Die Polizei schätzt den Schaden am nicht mehr fahrbereiten Skoda auf rund 7.000 Euro. Ob ein Schaden am Baum entstanden ist, muss die Polizei noch ermitteln.

++++2357011(TH)

Bernd Kurz, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell