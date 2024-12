Ulm (ots) - Zwischen Donnerstag 11 Uhr und Mittwoch 15 Uhr war ein Einbrecher in der Regerstraße unterwegs. Er ging zu einem Haus und hebelte die Terrassentür auf. Auch am Rolladen verursachte er dabei einen Schaden. So kam er ins Innere. Bei seiner Suche stieß der Unbekannte auf Schmuck. Den nahm er mit und ...

