Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Hoher Sachschaden nach Brand in Pizzeria

Flensburg (ots)

Am Sonntag (10.02.25), gegen 01.10 Uhr, meldeten Anwohner der Engelsbyer Straße in Flensburg per Notruf einen lauten Knall und anschließend eine Rauchentwicklung aus einer Pizza-Filiale. Diese befindet sich im Erdgeschoß eines kleinen Einkaufszentrums. Im Obergeschoß des Gebäudes befinden sich mehrere Wohnungen. Beim Eintreffen der Polizei- und Feuerwehrkräfte waren sowohl die Vordereingangs- als auch die Hintereingangstür der Filiale herausgeprengt und es schlugen Flammen aus der Pizzeria. Die Bewohner des Hauses konnten evakuiert und das Feuer zügig gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Pizzeria wurde durch das Feuer komplett zerstört, andere Geschäfte sind nicht brandbetroffen. Erste Schätzungen zur Höhe des enstandenen Sachschadens belaufen sich auf ca. 500000 Euro. Die Pizzaöfen werden mittels Gas betrieben, weshalb eine Gasexplosion nicht ausgeschlossen werden kann. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

