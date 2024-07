Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Seniorenpaar fällt auf falschen Handwerker herein - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Montagmittag (22. Juli) gegen 12 Uhr kam es in Nähe eines Kleingartenvereins an der Straße Beim Knevelshof zu einem Trickbetrug an der Haustür. Ein bislang unbekannter Täter gab sich als Handwerker aus und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung eines älteren Ehepaares. Als er diese mit einem Trick aus dem Wohnzimmer gelockt hatte, konnte er mehrere hundert Euro erbeuten und fliehen. Er wird von den Eheleuten wie folgt beschrieben: männlich, etwa zwischen 30 - 40 Jahre alt, circa 1,80 - 1,85 Meter groß und dunkel gekleidet.

Zeuginnen oder Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800.

Tipps Ihrer Polizei Duisburg zum Schutz vor Trickdelikten an der Haustür:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen dringend zu behebende Schäden dargestellt werden! - Lassen Sie sich nicht unter (Zeit-)Druck setzen! - Zahlen Sie den Rechnungsbetrag nicht bar! Seriöse Handwerker senden Ihnen eine Rechnung zu, die Sie per Überweisung bezahlen können! So sichern Sie sich ggf. auch die steuerliche Absetzbarkeit als haushaltsnahe Handwerkerleistung, die bei Barzahlung nicht greift!

Weitere Informationen finden Sie in unserer Broschüre https://duisburg.polizei.nrw/sites/default/files/2024-04/2024-03-broschuere_klueger_gegen_betrueger_a5_3mm-anschnitt.pdf

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell