POL-RTK: Raub im Freizeitpark +++ Exhibitionist auf Feldweg +++ Einbruchdiebstahl +++ Diebstahl von E-Bike +++ Kabeldiebstahl an Bahnstrecke +++ Diesel aus Bagger gestohlen +++ Fahrzeuge beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. Raub im Freizeitpark,

65399 Schlangenbad Wambach, Taunus-Wunderland, Sonntag, 13.04.2025, 18:15 Uhr

(jg)Am Sonntagabend raubte ein unbekannter Täter in einem Freizeitpark bei Schlangenbad-Wambach eine Baseballkappe und verschwand unerkannt. Der 30-jährige Geschädigte war gegen 18:15 Uhr fußläufig im Freizeitpark unterwegs, als ein unbekannter Täter ihm ohne Vorwarnung mit der Faust in das Gesicht schlug. Dabei verlor der Geschädigte seine Baseballkappe im Wert von 250EUR. Der Täter hob sie auf und flüchtete anschließend unerkannt. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 bei der Polizei Bad Schwalbach zu melden.

2. Exhibitionist auf Feldweg,

65232 Taunusstein, Feldweg am Aussiedlerhof, Samstag, 12.04.2025, 18:15 Uhr bis 19:00 Uhr

(jg)Bei einem Spaziergang am Samstagabend zwischen 18:15 Uhr und 19:00 Uhr auf einem Feldweg im Bereich von Taunusstein Orlen, wurde eine Frau auf exhibitionistische Handlungen eines unbekannten Mannes aufmerksam. Die Frau lief den Feldweg entlang, als sie einen Mann mit heruntergelassener Hose, welcher an seinem Geschlechtsteil manipulierte, entdeckte. Der Mann wird als männlich, ca. 40-50 Jahre alt, schlank mit gräulich verschmutzter Jogginghose beschrieben. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter (0611) 345-0 zu melden.

3. Einbruchdiebstahl in Wohnung,

65510 Idstein, Luxemburger Allee, Sonntag, 13.04.2025, 04:00 Uhr

(jg)In der Nacht zum Sonntag verschaffte sich ein unbekannter Täter gegen 04:00 Uhr Zugang zu einer Wohnung in der Luxemburger Allee in Idstein und entwendete diverse Unterlagen. Während die Wohnungseigentümer schliefen, kletterte der Täter auf den im 1. OG befindlichen Balkon und betrat über die geöffnete Balkontür die Wohnung. Anschließend nahm er diverse Unterlagen und verließ die Räumlichkeiten wieder. Die zwischenzeitlich wach gewordene Zeugin konnte den Täter beim Verlassen sehen und als männlich, ca. 1.80m groß mit normaler Statur und dunklem Pullover sowie einer hellen Arbeitshose beschreiben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter (06126) 9394-0 entgegen.

4. Diebstahl von E-Bike,

65375 Oestrich-Winkel, Hauptstraße, Freitag, 11.04.2025, 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr

(jg)Am Freitagnachmittag entwendeten Unbekannte in der Zeit von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr in der Hauptstraße in Oestrich-Winkel ein Fahrrad. Der oder die unbekannten Täter traten an das mit einem Schloss gesicherte E-Bike von "Stevens" heran und zerstörten das Schloss. Anschließend entwendeten sie das blaue Damenrad mit grauen Applikationen und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter (06722) 9112-40 entgegen.

5. Kabeldiebstahl an Bahnstrecke,

65329 Hohenstein, An der Stützelmühle, Freitag, 11.04.2025, 12:00 Uhr

(jg)Am Freitagvormittag wurde ein Zeuge gegen 12:00 Uhr auf eine verdächtige Person aufmerksam, welcher sich im Bereich der Bahngleise in Hohenstein "An der Stützelmühle" aufhielt und verständigte die Polizei. Der Polizei wurde mitgeteilt, dass ein Mann an den Gleisen Kabel einrollen würde. Der Mitteiler gab das Kennzeichen eines weißen Audi durch, in welchen der Mann die Kabel einlud. Durch die eingesetzten Kolleginnen und Kollegen der Polizeistation Bad Schwalbach konnte der mutmaßliche Kabeldieb an den Gleisen angetroffen und festgenommen werden. Bei der Absuche der Gleise konnten mehrere Tatörtlichkeiten festgestellt werden.

6. VW mit Farbe beschmiert,

Taunusstein - Bleidenstadt, Feldbergstraße, Samstag, 12.04.2025, 19:00 Uhr bis 22:53 Uhr

(my)Am späten Samstagabend kam es in der Feldbergstraße in Bleidenstadt zu einer Sachbeschädigung an einem blauen VW T-Roc. Die unbekannten Täter beschmierten das Dach sowie große Teile der Beifahrerseite mit weißer Farbe, die trotz intensiver Reinigung nicht vollständig entfernt werden konnte. Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der (06124) 7078-0 entgegen.

7. Diesel aus Bagger gestohlen,

Eltville am Rhein, Martinsthal, Feldgemarkung, Freitag, 11.04.2025, 18:00 Uhr bis Samstag, 12.04.2025, 10:45 Uhr

(my)Zwischen Freitag, dem 11.04.2025 gegen 18:00 Uhr und Samstag, dem 12.04.2025 gegen 10:45 Uhr, wurden aus einem Bagger, der in der Feldgemarkung in Martinsthal abgestellt war, mehrere Liter Kraftstoff von unbekannten Dieben entwendet. Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der (06123) 9090-0 entgegen.

8. Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht,

Idstein, Gerichtsstraße, Freitag, 11.04.2025, 14:00 Uhr bis Freitag, 11.04.2025, 16:00 Uhr

(my) Am Freitag, den 11.04.2025, gegen 14:00 Uhr parkte die 49-jährige Geschädigte ihren blauen BMW auf einem Parkplatz in der Gerichtsstraße in Idstein. Bei ihrer Rückkehr gegen 16:00 Uhr musste sie feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter die gesamte Beifahrerseite ihres Fahrzeugs mit einem scharfkantigen Gegenstand zerkratzt hatte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der (06126) 9394-0 entgegen.

