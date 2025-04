PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Heckscheibe eingeschlagen

Bad Schwalbach (ots)

Taunusstein, Grillparzersraße, Mittwoch, 16.04.2025, 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(jg)Am gestrigen Mittwochmittag wurde zwischen 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr die Heckscheibe eines Kraftfahrzeugs mutwillig zerstört. Der weiße Volkswagen Tiguan stand ordnungsgemäß geparkt in der Grillparzerstraße in Taunusstein, als ein bislang unbekannter Täter die Heckscheibe einschlug. Ob anschließend das Fahrzeug nach Wertgegenständen durchsucht wurde, ist bislang unbekannt. Es wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts entwendet. Nach der Tat flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf 250EUR. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich telefonisch an die Polizeistation in Bad Schwalbach unter (06124) 7078-0 zu wenden.

