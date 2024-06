Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Burrweiler - Verletzter Motorradfahrer

Bild-Infos

Download

Burrweiler (ots)

Bei der Abfahrt der K6 vom Forsthaus Heldenstein in Fahrtrichtung Burrweiler kam in einer Rechtskurve am Samstagmittag (15.06.2024, 14.26 Uhr) ein 28 Jahre alter Motorradfahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte er sich am Schlüsselbein und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtunfallschaden liegt bei über 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell