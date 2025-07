POL-PB: Zwei Autos kollidieren - Ein Leichtverletzter

Paderborn (ots) - (mh) Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag, 02. Juli, in ein Gebäude an der Fürstenallee in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter drangen über eine Tür gewaltsam in das Gebäude ein. Sie durchwühlten Büroräume und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, ...

