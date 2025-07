Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall zwischen Auto und E-Scooter - 15-Jähriger schwer verletzt

Büren (ots)

(mh) Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter in Büren, haben sich am Dienstagnachmittag, 01. Juli, zwei Jugendliche verletzt. Einer davon schwer.

Eine 65-jährige Frau war gegen 14.55 Uhr in einem Opel Meriva auf der Straße Jühengrund unterwegs. Als sie nach links auf den Parkplatz des Freibades einbog, übersah sie vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne einen entgegenkommenden E-Scooter. Dieser wurde verbotswidrig gleichzeitig von einem 15- und einem 14-Jährigen genutzt. Der 15-Jährige stürzte durch den Zusammenprall auf die Motorhaube des Opels und von dort zu Boden. Er verletzte sich schwer. Auch der zweite Jugendliche kam zu Fall. Rettungswagen brachten beide in Paderborner Krankenhäuser. Der Meriva blieb fahrbereit. Der Gesamtschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf rund 3.250 Euro.

