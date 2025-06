Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendieb lässt Ausweis zurück

Euskirchen (ots)

Am Dienstag (17. Juni) kam es um 12.06 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Roitzheimer Straße in Euskirchen zu einem Ladendiebstahl.

Ein Mann mit Warnweste stellte sein Fahrrad vor einem Schuhgeschäft ab und betrat es. Beim späteren Verlassen lösten die Diebstahlsensoren aus. Der Mann floh zu Fuß in Richtung Euskirchener Bahnhof.

Auf dem Fahrrad konnten die eingesetzten Polizeibeamten eine Tasche mit persönlichen Dokumenten des Mannes feststellen.

Der 49-jährige Euskirchener war bereits wegen verschiedener Eigentumsdelikte im polizeilichen System erfasst.

Das Fahrrad wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen des Ladendiebstahls gefertigt.

