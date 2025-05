Ulm (ots) - Gegen 21.45 Uhr war ein Mann mit mehreren Personen in der Pappelallee in Göppingen zu Fuß unterwegs. Hierbei traf die Gruppe wohl auf zwei bislang unbekannte Männer. Die beiden Personengruppen kommunizierten kurz miteinander, in der Folge gab einer der beiden Männer mit einer Waffe mehrere Schüsse ...

mehr