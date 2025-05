Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei - 25-Jähriger am Samstag durch Schüsse in Göppingen schwer verletzt

Ulm (ots)

Gegen 21.45 Uhr war ein Mann mit mehreren Personen in der Pappelallee in Göppingen zu Fuß unterwegs. Hierbei traf die Gruppe wohl auf zwei bislang unbekannte Männer. Die beiden Personengruppen kommunizierten kurz miteinander, in der Folge gab einer der beiden Männer mit einer Waffe mehrere Schüsse auf die Personengruppe um den Geschädigten ab. Hierbei wurde der 25-jährige deutsche Staatsangehörige durch einen Schuss getroffen. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten in Richtung Jahnstraße. Der 25-jährige Mann wurde durch den Schuss schwer verletzt und durch Rettungskräfte in eine Klinik verbracht und dort operiert. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Die Suche nach den beiden Unbekannten dauert an. Die Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Durch Spezialisten der Kriminalpolizei Ulm wurden am Tatort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und Zeugen befragt. Die Ermittlungen vor Ort dauern derzeit noch an. Der Bereich um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren in alle Richtungen. Auch ein Zusammenhang mit Konflikten von kriminellen Gruppen im Großraum Stuttgart in der Vergangenheit wird derzeit geprüft. Bei der Kriminalpolizei Ulm wurde zur Aufklärung der Tat eine Sonderkommission "Pappel" eingerichtet.

Nach Einschätzung der Polizei liegen derzeit keine Hinweise auf eine Gefahr für die Bevölkerung durch die beiden flüchtigen Männer vor.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit der Tat machen können, sich unter 0731 188-0 zu melden.

++++ 0954681

Staatsanwaltschaft Ulm, Tel. 0731/189-1441

Polizeipräsidium Ulm, Daniel Frischmann, Tel.: 0731/188-1111

++++

