POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Frontalzusammenstoß nach Sekundenschlaf - Mehrere Verletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Freitagnachmittag auf der L 275

Ulm (ots)

Kurz vor 16 Uhr befuhr ein 66jähriger mit seinem Audi A6 die L 275 auf der Fahrt von Bad Buchau in Richtung Bad Schussenried. Nach eigenen Angaben schlief er währenddessen kurz ein und kam dadurch auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er mit seiner linken Fahrzeugseite in zwei entgegenkommende Autos. Beide versuchten zwar noch nach rechts auszuweichen, konnten aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Die Fahrt des Audis endete in einem Frontalzusammenstoß mit einem hinter den beiden Fahrzeugen fahrenden Opel Astra einer 23jährigen Frau. Sowohl der 66jährige Audifahrer als auch die 30-jährige Beifahrerin im Opel wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Die 23jährige Lenkerin erlitt leichte Verletzungen. Die 43 und 46jährigen Fahrerinnen der ersten beiden Beteiligten, in einem Fiat Punto und einem Rover mini wurden leicht verletzt. Alle Unfallopfer wurden mit verschiedenen Rettungswägen in umliegende Kliniken eingeliefert. Nach ersten Schätzungen der Verkehrspolizei in Laupheim entstand bei dem Verkehrsunfall ein Gesamtschaden von mehr als 50.000 EU. Die L 275 musste während der Unfallaufnahme und auch der Bergung der beschädigten Autos bis 18.45 Uhr voll gesperrt werden. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg mit Bestätigung des LG Ravensburg beschlagnahmt. Die Verkehrspolizei ermittelt wegen der Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0951437)

