Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Betrüger rufen wieder an

Aktuelle Betrugsversuche in Geislingen.

Ulm (ots)

Um 11.20 Uhr wurde eine Frau in den Weingärten angerufen. Die Anruferin gab sich als eine falsche Polizistin aus. Die Frau fiel nicht auf die Masche herein und beendete das Gespräch. Anschließend meldete sie den Anruf bei der Polizei. Dabei war die Frau nicht alleine. Das Polizeirevier Geislingen nahm weitere Betrugsversuche auf. In allen Fällen wurde die Betrugsmasche erkannt und es kam zu keinerlei Schadenseintritt.

Die Polizei informiert: Wichtige Tipps zum Schutz von Telefonbetrügern erhalten Sie in der Broschüre "Vorsicht, Abzocke!". Diese finden sie bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

