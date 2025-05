Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Berauscht gefahren

Am Donnerstagabend stand ein 27-jähriger Autofahrer in Ulm unter Drogen.

Ulm (ots)

Gegen 20.30 Uhr kontrollierte die Polizei den Fahrer eines Renaults in der Blaubeurer Straße. Dabei hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass der Renaultfahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urinvortest verlief positiv auf Kokain. Ein Arzt nahm ihm Blut in einer Klinik ab. Dem 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstellte in Verbindung. Diese prüft weitere Maßnahmen gegen den Fahrer.

