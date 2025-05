Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Biker verletzt

Am Donnerstagvormittag missachtete eine 66-Jährige die Vorfahrt eines 16-Jährigen bei Giengen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 09.15 Uhr. Die 66-Jährige war mit ihrem Citroen in der Mittelstraße unterwegs. An der Einmündung zur Stipsstraße bog sie nach links ab. Dabei übersah sie wohl den 16-Jährigen, der ihr entgegenkam. Infolge der Kollision verletzte sich der 16-Jährige und seine 15-jährige Mitfahrerin leicht. Rettungskräfte brachten beide in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Giengen hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden am Citroen wird auf 5.000 Euro und an der Yamaha auf 2.500 Euro geschätzt.

