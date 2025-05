Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen/A8 - Unfall mit vier Beteiligten

Zu einem Unfall kam es am Donnerstagnachmittag auf der A8.

Gegen 15.30 Uhr war eine 71-jährige Skoda-Fahrerin auf der A8 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Diese befuhr auf Höhe der Ausfahrt Mühlhausen, KM 154, die linke Fahrspur. Vor ihr bremste ein 27-jähriger KIA-Fahrer. Dies erkannte die Frau zu spät und fuhr auf den KIA auf. Hinter dem Skoda fuhr ein 59-jähriger VW-Fahrer. Dieser weichte noch nach rechts aus. Hinter dem VW fuhr ein 34-jähriger Audi-Fahrer. Dieser streifte noch den ausweichenden VW an der Seite und fuhr auf den Skoda auf. Die 71-Jährige und ihre 76-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Ein Rettungsdienst verbrachte die Frauen in umliegende Kliniken. Der Skoda und der Kia waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst barg die Fahrzeuge. Der Verkehrspolizei Mühlhausen nahm den Unfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 25.000 Euro.

