Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwarzer Volkswagen flüchtet nach Verkehrsunfall

Hamm-Heessen (ots)

Der Fahrer eines schwarzen Volkswagens flüchtete am Donnerstag, 25. Juli, nachdem er an einer Querungshilfe am Afyonring mit einem Scooter-Fahrer kollidierte - anschließend ließ er den Leichtverletzten zurück.

Der 17-jährige E-Scooter-Fahrer wollte mit seinem Gefährt die Heessener Straße an einer Querungshilfe des Kreisverkehrs überqueren. Der ebenfalls aus Richtung Norden kommende VW-Fahrer befuhr zeitgleich den Kreisverkehr am Afyonring und beabsichtigte mit seinem Fahrzeug aus dem Kreisverkehr in die Heessener Straße einzufahren.

Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Scooter-Fahrer und dem schwarzen Volkswagen.

Durch die Kollision stürzte der 17-Jährige aus Hamm und verletzte sich leicht - er kam mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Der Fahrer des schwarzen VW ließ den Leichtverletzten zurück und flüchtete mit seinem Fahrzeug in Richtung Dolberger Straße.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell