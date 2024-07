POL-HAM: Auffahrunfall auf der Amtsstraße mit leicht verletzter Renault -Fahrerin

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Hammer Straße sind am Mittwoch, 24. Juli, gegen 10.50 Uhr eine 29-jährige Frau und ihr acht Jahre altes Kind leicht verletzt worden. In ihrem Opel fuhr die Hammerin mit ihren beiden Kindern auf der Hammer Straße in Richtung Römerstraße und kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie stieß mit ihrem ...

