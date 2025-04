Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Wohnung in Weimar

Weimar (ots)

In der Ernst-Kohl-Straße kam es am gestrigen Tag zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Die Geschädigte hatte in den Morgenstunden das Schlafzimmerfenster ihrer Erdgeschosswohnung zum Lüften geöffnet. Diese Gelegenheit nutzten der oder die unbekannten Täter, um unbemerkt in das Schlafzimmer zu gelangen und dieses nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Gegen 10:00 Uhr bemerkte das Opfer den Diebstahl, da ihr verschiedener Schmuck und dazugehörige Kästchen im Wert von ca. 1000.- Euro fehlten.

