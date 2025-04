LPI-J: Schmierereien in Bad Sulza

Jena (ots) - Am Donnerstag, 03.04.25 gegen 17:00 Uhr befuhr ein 27-Jähriger Radfahrer die Saalbahnhofstraße, wobei ihm durch 2 Personen (männlich und weiblich) grundlos der Weg versperrt wurde. Die Unbekannten pöbelten den Radfahrer an, die Frau bewarf ihn mit einem Gegenstand, der Mann trat gegen das Rad. In der weiteren Folge kam es zu einem körperlichen Angriff durch die männliche Person, wodurch der Geschädigte eine leichte Verletzung am rechten Oberarm erlitt. ...

mehr