Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 5 Uhr. Der 20-Jährige fuhr mit seinem VW Golf von Luizhausen in Richtung Geislingen. In einer leichten Rechtskurve fuhr er geradeaus und fuhr in eine Böschung. Dort überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt, ...

mehr