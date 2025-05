Ulm (ots) - Gegen 7 Uhr fuhr der 71-Jährige in der Wolfentalstraße. An der Einmündung zur Felsengartenstraße missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden 33-Jährigen in seinem Mercedes Sprinter. Der Opel fuhr dem Mercedes in die Seite. Bei dem Unfall wurde der 71-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden ...

mehr