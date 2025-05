Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Vorfahrt missachtet

Ein 71-Jähriger verursachte am Mittwoch in Biberach einen Verkehrsunfall.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr fuhr der 71-Jährige in der Wolfentalstraße. An der Einmündung zur Felsengartenstraße missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden 33-Jährigen in seinem Mercedes Sprinter. Der Opel fuhr dem Mercedes in die Seite. Bei dem Unfall wurde der 71-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

+++++++ 0926652

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

