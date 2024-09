Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240927-3-pdnms Zeugen nach Sachbeschädigung an Booten und Zubehör in Damp und Surendorf gesucht

Damp / Surendorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 25.09.2024 auf den 26.09.2024 gleich an zwei Orten erhebliche Sachbeschädigungen an Booten und Zubehör eines Wassersportvereins verübt, hierbei wurde bei dem Wassersportverein in Surendorf ein Schaden von über 100000 Euro verursacht, bei dem Wassersportverein in Damp / Schubystrand lag der Schaden bei gut 150000 Euro.

Der oder die Täter haben in Surendorf zwischen dem 25.09.24, 17.30 - 00.30 Uhr die Taten begangen, am Schubystrand dürfte die Tatzeit zwischen dem 25.09.24, 18.00 - 26.09.24, 08.15 Uhr gelegen haben.

Bei den Taten an beiden Orten wurden diverse Segel zerschnitten, Netze von Katamaranen wurde ebenfalls zerschnitten, teilweise Löcher in die Katamarane gebohrt.

Auch weitere Boote wurden teilweise nicht unerheblich beschädigt.

Die Polizei Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer hat in der besagten Nacht in Surendorf oder auch in Damp verdächtige Beobachtungen machen können? Wer kann Hinweise auf mögliche Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080.

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell