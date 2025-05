Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unbekannter entblößt Hinterteil

Am Donnerstag ließ ein Unbekannter in Ulm die Hose herunter.

Ulm (ots)

Gegen 7.30 Uhr kam es in der Frauenstraße zu einem Streit von bislang zwei unbekannten Männern. Die stritten sich am Rande einer Schule in der Frauenstraße. Während des Streits ließ einer der Kontrahenten seine Hose herunter und streckte sein entblößtes Hinterteil dem anderen Mann entgegen. Zu dieser Zeit waren eine Vielzahl Schüler unterwegs. Lehrkräfte verständigten die Polizei. Beim Eintreffen der Polizei hatten die unbekannten Männer bereits das Weite gesucht.

+++++++ 0935553

