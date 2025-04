Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verlorene Ladung im Tunnel verursacht Verkehrsunfall - drei Leichtverletzte - weitere Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 31.03.2025, gegen 11.25 Uhr, verlor ein 61-jähriger Lkw-Fahrer im Bürgerwaldtunnel Teile seiner Ladung und verursachte dadurch einen Verkehrsunfall. Der 61-jährige Lkw-Fahrer befuhr mit einem Anhänger, beladen mit Schrottabfall, die Autobahn A 98 von Tiengen kommend in Richtung Lauchringen, als er im Bürgerwaldtunnel Teile des Schrottabfalles vom Anhänger verlor. Teile des umherfliegenden Schrottes trafen ein hinter ihm fahrenden Pkw. Der 20-jährige Fahrer bremste den Pkw ab und in der Folge fuhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer auf den Pkw des 20-Jährigen auf. Der 20-Jährige, seine 41-jährige Mitfahrerin sowie der 51-Jährige wurden durch die Kollision leicht verletzt. Der 51-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine Schadenshöhe ist hier noch nicht bekannt. Zudem wurde ein weiterer Pkw, welcher ebenfalls in der Kolonne hinter dem Lkw herfuhr, durch umherfliegende verlorene Ladungsteile beschädigt. Mutmaßlich war die Ladung auf dem Anhänger nicht richtig gesichert worden. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen vermutet weitere Geschädigte, deren Fahrzeuge durch verlorene Ladungsteile womöglich beschädigt wurden. Diese mögen sich bitte zu Bürozeiten mit der Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen, Telefon 07751 8963-0, in Verbindung setzen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist unter der Telefonnummer 07751 8316 531 rund-um-die-Uhr erreichbar. Außer dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr, die Straßenmeisterei sowie eine Privatfirma zur Fahrbahnreinigung im Einsatz. Gegen 14.00 Uhr wurde die Tunnelsperrung wieder aufgehoben.

