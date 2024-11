Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Vorfahrt missachtet - Zwei Personen leichtverletzt

Herdecke (ots)

Am späten Freitagvormittag befuhr ein 21-jähriger Dortmunder die Straße Am Dallberg. Zeitgleich fuhr ein 50-jähriger Wittener auf der Wittener Landstraße in Fahrtrichtung Witten. Als dieser sich auf Höhe der Einmündung Am Dallberg befand, bog der 21-jährige in seinem VW, nach links in Fahrtrichtung Herdecke auf die Wittener Landstraße ein, ohne die Vorfahrt zu beachten. Folglich kam es auf der Landstraße zur Kollision zwischen dem VW Transporter und dem Fiat des Witteners. Beide Fahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Der Wittener wurde zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen herbeigerufenen Abschleppdienst von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

