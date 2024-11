POL-EN: Herdecke: Fußgängerin beim Abbiegen übersehen- leicht verletzt

Gevelsberg (ots) - Armbanduhren wurden bei einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Rosendahler Straße gestohlen. Die Täter hebelten am 27.11.204, in der Zeit zwischen 17:10 Uhr und 19:30 Uhr, die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnung. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurden Armbanduhren gestohlen. Nach der tat flüchteten sie in ...

