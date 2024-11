POL-EN: Wetter: Unfall auf Kreuzung- Eine Person leicht verletzt

Herdecke (ots) - Leicht verletzt wurde eine 40-jährige Herdeckerin bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich In der Erdbrügge/Nierfeldstraße. Am 27.11.2024, gegen 17:45 Uhr, beabsichtigte ein 61-jähriger Herdecker mit seinem Pkw der Marke Suzuki von der Straße In der Erdbrügge nach links in die Nierfeldstraße abzubiegen. Dabei übersah er die Herdeckerin, ...

