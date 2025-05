Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Zu einem Brand sucht die Polizei Zeugen

Glücklicher Weise kam bei einem Feuer am Freitagnachtmittag in der Geislinger Karlstraße niemand zu Schaden.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich gegen 13.50 Uhr. Ein Zeuge meldete der Polizei, dass es vor einem unbewohnten Haus brennen würde. Der Feuerwehr und auch Anwohner aus den benachbarten Mehrfamilienhäusern war es gelungen, den Brand zu löschen. Nur durch das sofortige Eingreifen konnte verhindert werden, dass sich das Feuer weiter an der Hausfassade nach oben frisst und größeren Schaden auch an den Nachbarhäusern anrichtet. Es kam kurzfristig zu einer Rauchentwicklung. Eine konkrete Gefahr für die Anwohner bestand nach dem Ablöschen nicht mehr. Bei dem Brand entstand nach ersten polizeilichen Schätzungen ein Sachschaden von wenigen tausend Euro. Bei dem Brandherd handelt es sich um einen Haufen aus Bauschutt und Müll direkt an der Hausfassade. Wie der Feuer fangen konnte, ist bislang unbekannt. Aus diesem Grund sucht die Polizei parallel zu den durchgeführten Ermittlungen Zeugen, die Hinweise auf die Brandursache geben können. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Göppingen unter 07161/632360 zu melden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0946263)

