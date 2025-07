POL-OH: Das Polizeipräsidium Mannheim bittet um ihre Mithilfe - Beate Z. vermisst

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Versuchter Einbruch Wildeck. Unbekannte Langfinger versuchten sich am Mittwoch (09.07.), gegen 20.10 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim in der Straße "Auf der Wache" in Obersuhl zu verschaffen. Die Täter flüchteten, ohne das Innere betreten zu haben. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon ...

