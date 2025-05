Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/A659: Über 80.000 Euro Schaden nach Unfall auf Autobahn

Weinheim (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 17:25 Uhr auf der A659 bei Weinheim mit drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehr als 80.000 Euro. Ein 65-jähriger Subaru-Fahrer war auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Weinheim unterwegs, als ein 53-jähriger BMW-Fahrer von der A5 aus Frankfurt kommend auf die A659 in Richtung Weinheim auffahren wollte. Um dem 53-Jährigen die Auffahrt zu ermöglichen, wechselte der Subaru-Fahrer vom rechten auf den linken Fahrstreifen und übersah hierbei einen dort fahrenden Porsche. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, wodurch die 29-jährige Porsche-Fahrerin die Kontrolle über deren Fahrzeug verlor, sich um die eigene Achse drehte und mit mehreren Warnbaken der dortigen Baustelle zusammenstieß. Der Subaru-Fahrer kam aufgrund des Zusammenstoßes nach rechts vom Fahrstreifen ab, fuhr in die Betongleitwand und prallte mit dem BMW zusammen.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand jedoch ein Gesamtschaden von mehr als 80.000 Euro. Der Subaru sowie der Porsche waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

