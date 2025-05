Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Sichtschutz bringt Radfahrerin zu Fall

Mannheim (ots)

Am Donnerstag war ein 55-Jährige auf ihrem Fahrrad in der Mannheimer Innenstadt unterwegs. Auf der Höhe des Quadrats D 2, 5 löste sich gegen 17 Uhr überraschend der Sichtschutz eines Baustellenzauns und verhakte sich mit dem Lenker des Fahrrads. Dadurch aus dem Gleichgewicht gebracht, stürzte die Frau zu Boden. Der 27-jährige Fahrer des nachfolgenden Audis versuchte noch abzubremsen. Aufgrund des plötzlichen Geschehens gelang ihm das aber nicht vollständig, sodass der Audi über das Bein der am Boden liegenden Frau rollte. Wie schwer die 55-Jährige dabei verletzt wurde, ist noch unklar. Eine Lebensgefahr bestand zum Glück aber nicht. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Ermittlungen. In diesem Rahmen wird geprüft, ob der Sichtschutz ordnungsgemäß am Bauzaun befestigt gewesen war.

