BPOLI EBB: Jugendliche an der Grenze mit DUM BUM und E-Zigaretten erwischt

Bautzen (ots) - 15.04.2025 / 19:05 Uhr / Bautzen Während der Kontrolle des Bahnhofs Bautzen am 15. April 2025 beobachteten Beamte der Bundespolizei um 19:05 Uhr zwei Männer, die vom Güterbahnhof kommend mehrere Gleise in Richtung Bahnsteig 3 überschritten. Die beiden 20- und 21-jährigen Deutschen gaben sich einsichtig und mussten jeweils ein Verwarngeld in Höhe ...

mehr