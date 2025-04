Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gleisaufenthalt überführte per Haftbefehl gesuchten Mann

Bautzen (ots)

15.04.2025 / 19:05 Uhr / Bautzen

Während der Kontrolle des Bahnhofs Bautzen am 15. April 2025 beobachteten Beamte der Bundespolizei um 19:05 Uhr zwei Männer, die vom Güterbahnhof kommend mehrere Gleise in Richtung Bahnsteig 3 überschritten. Die beiden 20- und 21-jährigen Deutschen gaben sich einsichtig und mussten jeweils ein Verwarngeld in Höhe von 35,00 Euro zahlen. Im Rahmen der fahndungsmäßigen Überprüfung stellte sich heraus, dass der 21-Jährige per Haftbefehl gesucht wird. Er war vor einem Jahr wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er die offene Gesamtsumme inklusive Gerichtskosten in Höhe von 384,50 Euro entrichten konnte, entging er einer 15-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell