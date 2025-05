Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB6 Mannheim: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen - PM2

BAB6 Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet kam es am frühen Freitagmorgen gegen 02:00 Uhr auf der BAB 6 zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und dem Autobahnkreuz Mannheim, auf Höhe des Parkplatzes Linsenbühl, zu einem Unfall (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6040578).

Ersten Unfallermittlungen zufolge befuhr ein 23-jähriger Hyundai-Fahrer die mittlere Fahrspur der BAB 6. Kurz vor dem Parkplatz Linsenbühl lenkte er sein Fahrzeug aus bislang noch unbekannter Ursache plötzlich nach rechts und prallte gegen den Fahrbahnteiler zwischen dem Parkplatz und der Hauptfahrbahn. Der Hyundai wurde daraufhin zurück auf die Fahrbahn geschleudert, sodass das Fahrzeug auf der mittleren Fahrspur quer zum Stehen kam. Ein 22-jähriger Nissan-Fahrer, der die linke Fahrspur befuhr, kollidierte mit dem querstehenden Hyundai, woraufhin dieser gegen die Betonleitwand geschleudert wurde. Ein 24-jähriger Fahrer eines Land Rover, der auf der rechten Fahrspur unterwegs war, konnte dem Hyundai zwar noch ausweichen, kollidierte jedoch in der Folge mit dem Nissan. Schließlich kamen der Nissan an der Betonleitwand und der Land Rover auf dem Standstreifen zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die 22 und 23 Jahre alten Fahrer wurden jedoch vorsorglich durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. An dem Hyundai und dem Nissan entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der auf insgesamt 25.000 Euro geschätzt wird. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Land Rover wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden. Durch den Unfall wurden ebenso die Fahrbahnbegrenzer/Fahrbahnteiler beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Aufgrund der Unfallaufnahme sowie der Reinigungs- und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Um 04:54 Uhr konnte die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.

