POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Sperrung nach Unfall auf der L 600 - Pressemitteilung Nr. 3

Mannheim (ots) - Am Mittwochmorgen ereignete sich ein Unfall in der Sandhofer Straße, bei dem ein LKW sowie eine Straßenbahn beteiligt waren. Ein 32-jähriger LKW-Fahrer war gegen 08:30 Uhr auf der Sandhofer Straße in Richtung Luzenberg unterwegs, als ihm eine Straßenbahn entgegenkam. Beim Vorbeifahren touchierte der LKW-Fahrer die Bahn. Beide Fahrzeuge wurden hierbei beschädigt. Die Höhe des Gesamtsachschadens ...

