POL-RE: Recklinghausen: Palmkirmes geht friedlich zu Ende

Recklinghausen (ots) - Am Kreisverkehr an der Bergstraße ist am späten Sonntagabend ein Autofahrer verunglückt. Der 22-jährige aus Gelsenkirchen hatte gegen 22.40 Uhr den Kreisverkehr in Richtung Victoriastraße verlassen wollen, verlor dabei aber die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Schleudern und prallte gegen ein geparktes Auto am Fahrbahnrand. Der Fahrer blieb unverletzt, seine 21-jährige Beifahrerin aus ...

mehr