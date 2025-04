POL-RE: Datteln: Drei Leichtverletzte und zwei Mal Totalschaden bei Unfall

Recklinghausen (ots) - Ein unbekannter E-Scooter Fahrer war am Donnerstagmorgen (06:45 Uhr) in einen Unfall verwickelt. Er war zusammen mit einem zweiten Mann auf einem E-Scooter unterwegs und flüchtete nach dem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin. Eine 76-jährige Frau aus Herten meldete sich am heutigen Tag bei der Polizei und erstattete eine Anzeige wegen des Unfall. Nach ihrer Schilderung war sie auf dem Gehweg der ...

mehr