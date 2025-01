POL-DA: Darmstadt: Polizei ermittelt nach drei Einbrüchen

Darmstadt (ots) - Zwei Kriminelle hatten es am Montagmorgen (27.1.) auf eine Seniorin in der Kattreinstraße abgesehen. Unter dem Vorwand die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, verschafften sich ein Mann und eine Frau gegen 10.00 Uhr Zugang zur Wohnung. Als die Täterin gemeinsam mit der Seniorin das Wasser laufen ließ, entwendete der Täter in einem anderen ...

mehr