Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Zwei Kriminelle hatten es am Montagmorgen (27.1.) auf eine Seniorin in der Kattreinstraße abgesehen. Unter dem Vorwand die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, verschafften sich ein Mann und eine Frau gegen 10.00 Uhr Zugang zur Wohnung. Als die Täterin gemeinsam mit der Seniorin das Wasser laufen ließ, entwendete der Täter in einem anderen Raum unbemerkt mehrere Schmuckstücke. Im Anschluss entfernten sich beide mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Die zwei Personen werden auf ca. 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,60 m groß geschätzt. Sie hatten beide eine normale Statur und waren normal bekleidet. (Keine Handwerkerkleidung)

Zeugen, die eine der Personen gesehen haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei:

Lassen sie keine Fremden in ihre Wohnung.

Nehmen Sie sich eine 2. Person zur Unterstützung hinzu.

Lassen Sie nur angemeldete Firmen in ihre Wohnung und fragen sie im Zweifel bei der Hausverwaltung nach.

Lassen Sie sich Ausweise zeigen.

Lassen Sie niemanden allein im Raum.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell