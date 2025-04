Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Jugendliche mit gestohlenem Roller erwischt

Recklinghausen (ots)

Dank zwei aufmerksamen KOD-Mitarbeitern konnte die Polizei zwei mutmaßliche Diebe stellen. Den beiden städtischen Mitarbeitern waren am Mittwochnachmittag zwei Jugendliche aufgefallen, die einen Roller über die Klein-Erkenschwicker-Straße schoben. Die Situation kam ihnen verdächtig vor, zumal sie davon erfahren hatten, dass es zuletzt zu Rollerdiebstählen im Stadtgebiet gekommen war. Gegenüber der Polizei verstrickten sich die beiden 16-Jährigen in Widersprüche. Wie sich herausstellte, war der 125er-Roller tatsächlich gestohlen. Er stammte aus einem Garageneinbruch an der Buschstraße am Dienstag (08. April). Die beiden Jugendlichen aus Oer-Erkenschwick mussten mit zur Wache und wurden später ihren Eltern übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der Eigentümer bekam seinen Roller zurück.

