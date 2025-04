Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfall beim Verlassen des Kreisverkehrs

Recklinghausen (ots)

Am Kreisverkehr an der Bergstraße ist am späten Sonntagabend ein Autofahrer verunglückt. Der 22-jährige aus Gelsenkirchen hatte gegen 22.40 Uhr den Kreisverkehr in Richtung Victoriastraße verlassen wollen, verlor dabei aber die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Schleudern und prallte gegen ein geparktes Auto am Fahrbahnrand. Der Fahrer blieb unverletzt, seine 21-jährige Beifahrerin aus Marl wurde leicht verletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird zusammen auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang bzw. zur Unfallursache hat das zuständige Verkehrskommissariat übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell