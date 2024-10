Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Farbschmierereien an jüdischem Denkmal

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Mittwochabend (16.10.) gegen 21.00 Uhr und Samstagmorgen (19.10.) gegen 11.25 Uhr Farbschmierereien an einem jüdischen Denkmal hinterlassen. Sie besprühten in der Bleichstraße die Gedenktafel der ehemaligen Synagoge der Orthodoxen Jüdischen Gemeinde. Sowohl an der Tafel als auch an einen am Boden befindlichen Davidstern hinterließen sie Farbschmierereien in Form von Hakenkreuzen. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen werden im Polizeipräsidium Südhessen, unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell